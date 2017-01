Christian (12 Coups de midi), "débile de la classe" ? Il répond à Elie Semoun...

Le 16 janvier dernier, Elie Semoun surprenait ses collègues des Grosses Têtes sur RTL en révélant qu'il avait été au lycée avec Christian, le champion des 12 Coups de midi (TF1), et en tenant des propos peu sympathiques à son égard... avant de se confondre en excuses sur Twitter.

Interrogé par nos confrères de BFMTV lundi 23 janvier, Christian Quesada a été invité à réagir à ces propos, lui qui a été d'abord dépeint par l'humoriste de 53 ans comme "le débile de la classe", l'élève "super bizarre" à l'époque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que "le maître de midi" éliminé le 14 janvier dernier après 193 participations, à la tête d'un pactole de plus de 800 000 euros, ne s'est pas montré très rancunier.

"J'ai trouvé ça très élégant qu'il s'en excuse. Sa phrase ne m'a pas spécialement énervé, elle m'a un peu surpris. Effectivement, dans cette classe, on était plutôt bons potes et on était tous les deux originaux. 'Débile de la classe', je ne pense pas, sauf que j'avais effectivement peut-être un état d'esprit un petit peu marginal à l'époque (...) On s'entendait plutôt bien, on a même écrit des petits textes ensemble", a-t-il raconté.

Christian a tout de même avoué dans la foulée : "Oui, ça m'a un petit peu déçu, mais ça ne m'a pas mis forcément en colère. Je tiens à le remercier de s'en être excusé. Lui aussi, au lycée il était déjanté, hors norme."

