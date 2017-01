Christian (12 Coups de midi) favorisé par Jean-Luc Reichmann ? Mise au point

Mercredi 18 janvier 2017, le grand champion des 12 Coups de midi (TF1) et Jean-Luc Reichmann étaient les invités de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). L'occasion pour l'animateur de 56 ans et le candidat éliminé samedi dernier de faire une indispensable petite mise au point.

Vendredi 13 janvier, Matthieu Delormeau, Jean-Michel Maire et Gilles Verdez avaient accusé la production du jeu télévisé de truquer l'émission afin de favoriser Christian. "Bien sûr que c'est arrangé. Évidemment que tout le monde a envie, dont Jean-Luc Reichmann, que Christian aille le plus loin possible", avait par exemple expliqué l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon sport.

Des suppositions rapidement démenties par Jean-Luc Reichmann : "On ne pourrait pas se permettre quoi que ce soit, nous, à TF1 !" Et, après que Thierry Moreau a confirmé qu'il serait compliqué pour la première chaîne de tricher et que les questions étaient posées au hasard, Christian a assuré : "Les polémiques sur la vitesse, sur la durée des questions, c'est vérifiable en repassant et en repassant les Coups Fatals. On verra qu'il n'y a aucun favoritisme et qu'il y a un équilibre entre les deux candidats."

Jean-Luc Reichmann s'est ensuite confié sur son amitié avec Christian, tout en précisant qu'ils avaient toujours pris soin de respecter le public et les autres candidats : "Après 193 émissions, il y a une certaine complicité. Mais par souci de respect pour tout le monde, on s'est toujours vouvoyés et on ne s'est jamais vus en dehors du plateau, à part pour les interviews. Mais à partir de maintenant... C'est vrai qu'on a un humour qui se rejoint sur des blagounettes et des jeux de mots."

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs hier soir, soit 6,8% de part de marché.