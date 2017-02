Christian (12 Coups de midi) : Jean-Luc Reichmann se sert de lui comme grigri !

Vendredi 10 février, TF1 a diffusé un nouveau numéro du Grand Concours des animateurs. Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand, Grégoire Margotton, Karine Ferri, Hapsatou Sy ou encore Jean-Luc Reichmann y ont participé. Et l'animateur des 12 Coups de midi n'est pas venu seul.

Une dizaine de minutes après le début du programme, la star de TF1 a pris la parole et déclaré à Carole Rousseau : "J'ai relu la règle du jeu et rien ne m'empêche d'avoir un grigri. Je l'ai d'habitude sur moi." Puis, l'homme de 56 ans a quitté le plateau pour se rendre en coulisses et en revenir avec son porte-bonheur... Christian !

Eh oui, le candidat qui a remporté 809 392 euros de gain en cash et en cadeaux dans les 12 Coups de midi était de retour auprès de Jean-Luc Reichmann le temps de quelques questions. Une présence qui n'a pas enchanté les autres concurrents qui savent ô combien le candidat a réponse à tout. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs scandé (avec humour) : "C'est de la triche !"

Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois que Christian participe au Grand Concours des animateurs. Comme il l'a révélé à Télé-Loisirs, la chaîne avait organisé en 2009 une version spéciale du jeu avec des champions des jeux télé. Représentant le programme Des Chiffres et des Lettres, Christian n'avait pas été jusqu'au bout mais avait tout de même répondu dans les deux manches, à vingt-six et vingt-trois questions !