Christian (12 Coups de midi) : L'incroyable cadeau qu'il a offert à son ex-femme

Grâce à ses 193 participations aux 12 Coups de midi, Christian a gagné pas moins de 809 392 euros, en cash et en cadeaux. Généreux, il en a notamment fait profiter son ex-épouse.

Le candidat star de TF1 a fait des confidences au magazine Télé Star. Lui, qui a retrouvé l'amour depuis l'échec de son mariage, est visiblement en très bon terme avec son ex-femme et mère de ses deux enfants, Clément (6 ans) et Robin (7 ans). Pour preuve, il lui a offert un superbe cadeau. Ce grand joueur qui a remporté sept voitures a choisi de faire don d'une d'entre elles à son ex. Un présent plus que généreux.

Mais voilà, Christian est comme ça. Ainsi a-t-il récompensé tous ses proches après son élimination. "Les enfants ont été gâtés à Noël par les cadeaux des étoiles mystérieuses et il y a encore de quoi faire", précise-t-il.

Bien sûr, le champion devenu star pense aussi à se faire plaisir. "Je peux meubler ma maison de A à Z. Pour l'heure, je vais rester locataire, j'ai récupéré la maison que je partageais avec mon ex-femme, dans l'Ain", confesse-t-il. Et même s'il n'a pas le permis, il a décidé de garder pour lui la Coccinelle décapotable. De quoi le motiver à passer son permis !

L'homme de 52 ans qui a révélé avoir un projet commun avec Jean-Luc Reichmann compte aussi se lancer dans la musique en créant son propre studio d'enregistrement "pour de jeunes groupes rock". Décidément, Christian n'a pas fini de nous surprendre...