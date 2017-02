Christian (12 Coups de midi) révèle ses tactiques pour gagner !

Celui qui égalera le record de Christian dans les 12 Coups de midi n'est peut-être pas encore né ! Il faut dire que tout le monde n'est pas capable de remporter 800 000 euros de gains grâce à sa tête bien faite. Au magazine Society, l'homme aux 193 participations explique justement qu'il n'a pas seulement compté sur sa mémoire et son intelligence pour devenir le grand Maître de midi. Il a aussi misé sur la chance.

Assoiffé de connaissances depuis toujours, le joueur a lu trois fois le Larousse, le Quid et le Petit Robert dans sa jeunesse pour parfaire sa culture générale. Puis, pour tout savoir sur les people, il s'est aussi abonné à Closer et à Gala avant de participer au programme. "Au bout de deux semaines, il connaissait toute la vie des stars", déclare Jean-Luc Reichmann. Le candidat a aussi révisé le vocabulaire de la cuisine. Bref, Christian s'était bien préparé.

Si toute cette connaissance l'a bien sûr aidé à répondre correctement à 5 200 questions, le candidat redouté ne cache être très superstitieux et avoir aussi compté sur sa chance. "Du premier jour de tournage au dernier, je reproduisais les mêmes gestes tous les matins. Au petit déjeuner, à l'hôtel, je m'asseyais toujours à la même table, je prenais le même nombre de jus d'orange et de tartines. Je disais au taxi qui m'emmenait à La Plaine Saint-Denis de me déposer au même endroit, je buvais un café dans le même bar, puis j'accédais au studio par le même trottoir", explique-t-il

Une manie qui lui a valu de se retrouver dans des situations cocasses : "Je n'ai jamais pris l'ascenseur en six mois car j'ai emprunté l'escalier le premier jour. Ce fameux premier jour, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Celles des hommes étaient condamnées, donc je suis allé dans celles des filles. Deux jours plus tard, les toilettes des hommes étaient de nouveau opérationnelles, mais j'ai continué à aller chez les filles jusqu'à la fin."