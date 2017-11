Christian (12 Coups de midi) se raconte : "La drogue, l'alcool, ma période SDF..."

A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée Le Maître de midi (à paraître aux éditions Les Arènes le 15 novembre prochain), Christian Quesada, révélé par Les 12 coups de midi sur TF1, a accepté de répondre aux questions de nos confrères de TV Magazine.

Concernant la genèse de ce projet de livre, l'ancien maître de midi aux 193 participations et aux plus de 800 000 euros de gains a commenté : "À la base, je n'en avais pas spécialement envie. Ma vie, elle m'occupe ! Mais, lors de mon passage dans Salut les Terriens, Nicolas Torrent, le journaliste qui faisait mon portrait, avait été séduit par mon itinéraire et il a voulu le mettre en forme." Et d'ajouter quant au résultat de leur collaboration : "On comprend mieux pourquoi et comment je me suis construit et détruit. C'est le jeu qui m'a sauvé plusieurs fois. Mais le mécanisme qui me permet de gagner est le même que celui qui me permet de jouer au con et d'être aussi le meilleur dans ce domaine."

En effet, celui qui espérait pouvoir participer à la 8e saison de Danse avec les stars n'a pas toujours eu une vie facile et a même connu la très grande précarité. "En mettant mes maux en mots, j'ai ressorti des choses enfouies. Comme l'état de délabrement du logement où je vivais à une époque, la drogue, l'alcool, ma période SDF... Je n'en ai pas honte, mais je ne m'en vante pas non plus. C'est ma vie", a-t-il expliqué avant d'avouer qu'il aimerait bien que cet ouvrage inspire des réalisateurs : "Ça me plairait bien de voir ma vie à l'écran !"

Le maître de midi, une autobiographie disponible aux éditions Les Arènes à partir du 15 novembre 2017.