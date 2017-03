Christian (12 Coups de midi): Une internaute lui demande de l'argent, il s'agace

Devenu le plus grand des "maîtres de midi" du jeu télévisé Les 12 Coups de midi (TF1) présenté chaque jour par Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada (qui est reparti avec plus de 800 000 euros de gains !) doit désormais vivre avec sa toute nouvelle notoriété.

Sur Twitter, si beaucoup d'internautes se montrent sympathiques et bienveillants avec celui qui a connu la ruine et qui est actuellement en voyage au Japon avec une amie, il arrive également que certains le contactent pour s'en prendre à lui... ou alors pour lui demander de l'argent de manière plus ou moins détournée.

C'est ce qui est arrivé ce 14 mars 2017 lorsqu'une admiratrice réunionnaise, visiblement très inquiète, a interpellé Christian pour lui parler de ses (supposés) gros problèmes financiers. "Christian je suis à la rue le 14 mai, j'ai un retard de loyer de 5000 euros. J'en peux plus je veux mourir aide-moi s'il te plaît, que faire ?", a-t-elle lancé tel un S.O.S. "Déjà, couper l'abonnement internet cela fait des économies !", a rétorqué Christian Quesada dans la foulée.

Bien évidemment, la réponse (assez logique) de l'ancien candidat de TF1 n'a pas convaincu la twittos qui s'est dite désespérée. "C'est pas sympa de me répondre ça... J'attendais plutôt un soutien. Je ne pensais pas que vous étiez si dur, je suis triste", a-t-elle lancé, visiblement accablée. Et Christian de réagir : "Je suis juste réaliste... Quand je n'avais pas de sous, je n'avais pas de téléphone, pas de connexion, chacun ses priorités."

Le revers de la médaille...