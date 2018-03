Christian Clavier et Marie-Anne Chazel : Qui est leur fille Margot ?

Film culte, inscrit au patrimoine du cinéma français, Les Visiteurs a conquis presque 14 millions de spectateurs depuis sa sortie en 1993. Et malgré ses multiples diffusions à la télévision, comme ce mardi 6 mars sur TF1, c'est toujours un rendez-vous dont les Français ne se lassent pas, ravis de retrouver ses acteurs principaux, parmi lesquels Christian Clavier et Marie-Anne Chazel. Duo irrésistible de la comédie hexagonale, ils ont aussi formé un véritable couple et ont eu une fille Margot.

Jacquouille (la fripouille) et Ginette ont vécu trente ans de vie maritale (de 1971 à 2001 environ), donnant naissance à une fille, Margot, née en 1983. Si les deux acteurs sont plutôt discrets sur le vie privée – ils ont perdu une deuxième fille lors de l'accouchement –, la comédienne populaire s'était confiée dans Thé ou café en septembre dernier sur leur enfant aujourd'hui âgée de 35 ans, qui vit loin de ses parents et de leur célébrité.

"Elle travaille dans l'humanitaire, elle va dans des pays très lointains, très difficiles", a confié sa mère, visiblement bluffée puisqu'elle se dit "totalement en admiration de ses choix de vie", mais aussi "du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte".

Marie-Anne Chazel, qui parle rarement de sa fille dans les médias, l'avait notamment évoqué en 2009 pour Femme actuelle. "Ma fille a certainement des choses à me reprocher. J'avais un métier qui fait que je n'étais pas là tout le temps. Elle était souvent seule. Je n'ai pas pu être aussi présente qu'elle l'aurait peut-être souhaité. Elle ne me l'a pas reproché, mais elle a peut-être eu envie de le faire... Et elle aurait peut-être dû !"

Depuis leur rupture, l'actrice a refait sa vie avec Philippe Raffard, tandis que Christian Clavier est en couple avec une maquilleuse de cinéma, Isabelle de Araujo (ex-épouse de Richard Gotainer), rencontrée sur le tournage de L'Enquête Corse, avec qui il a deux fils, Tom et Léo.