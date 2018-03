Christian de Hanovre et Sassa de Osma : Mariage princier devant Kate Moss

Nouveau jour de fête pour la famille de Hanovre. Vendredi 16 mars 2018, Christian de Hanovre, second et plus jeune fils du prince Ernst August de Hanovre et de sa première épouse, Chantal Hochuli, a épousé religieusement celle qui partage sa vie depuis huit ans, la ravissante Alessandra de Osma (26 ans, ancienne mannequin diplômée en droit et membre de la haute société péruvienne) lors d'une cérémonie organisée à Lima. Le couple, qui réside à Madrid et qui s'était rencontré en 2005, s'était marié civilement le 26 novembre à Londres.

A cette occasion, membres de la famille, amis célèbres et membres de familles royales étrangère s'étaient déplacés au Pérou comme Kate Moss (venue au bras de son compagnon Nikolai von Bismarck) et les princesses Eugenie et Beatrice d'York. La princesse Alexandra de Hanovre, fille benjamine du prince Ernst August et de Caroline de Monaco, était présente avec son compagnon Ben-Silvester Strautmann. La jeune femme de 18 ans avait d'ailleurs pour tâche de porter le voile de mariée de sa belle-soeur lors de son arrivée à l'église de San Pedro, située dans le centre historique de la capitale.

Robe haute couture et diadème

Très jolie dans une robe en dentelle imaginée par le couturier espagnol Jorge Vazquez, les cheveux coiffés en un chignon ajusté par un diadème en diamant, Alessandra de Osma (dont la mère est l'ex-mannequin Elizabeth Foy Vasquez) est arrivée au bras de son père, l'homme d'affaires péruvien Felipe de Osma, avant de s'afficher avec un magnifique sourire au côté de son époux à l'issue de la cérémonie qui a été suivie quelques heures plus tard d'un cocktail.

Du côté de la famille princière de Monaco, Pierre Casiraghi était également présent, jamais très loin de sa petite soeur Alexandra. Ernst Auguste de Hanovre, qui avait fait l'impasse sur le mariage de son fils Ernst August de Hanovre Jr. avec la Russe Ekaterina Malysheva en juillet 2017, était quant à lui bien présent, contrairement à ces derniers. Resté à la maison, le couple est devenu parent le 22 février dernier d'une petite Elizabeth.