Christian de Hanovre : L'autre fils du prince Ernst August se marie aussi !

Quelques jours après avoir révélé que le prince Ernst August de Hanovre a dû subir en urgence une intervention de chirurgie vasculaire, le tabloïd allemand Bunte a des nouvelles plus heureuses en provenance de la Maison de Hanovre.

Moins d'un an après les fiançailles d'Ernst August fils, âgé de 33 ans, et de la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva, 30 ans, fondatrice de la marque EKAT, dont le mariage est prévu le 8 juillet 2017, c'est au tour du cadet, le prince Christian de Hanovre, 31 ans, de se préparer à convoler.

Le magazine allemand signale que le second fils du prince Ernst August et de son ex-femme Chantal Hochuli a demandé en mariage sa compagne de longue date, Alessandra de Osma, 25 ans, diplômée en droit et mannequin. En couple depuis 2011 et installés à Madrid, le prince allemand et la beauté sud-américaine, issue d'une riche famille péruvienne, avaient pris part ensemble au mois de mars au traditionnel Bal de la Rose organisé en principauté de Monaco par la princesse Caroline de Hanovre. Une venue inédite qui avait mis la puce à l'oreille des observateurs les plus perspicaces ; lesquels ont depuis pu avoir la confirmation de ces fiançailles en observant Instagram.

Séparée (mais pas divorcée) depuis plusieurs années de son mari, la soeur du prince Albert II de Monaco, grand-mère comblée par l'arrivée récente du premier enfant de Pierre Casiraghi, doit se réjouir de cette heureuse nouvelle. Mère avec le prince Ernst August de la princesse Alexandra de Hanovre (17 ans), elle est en effet très proche de ses deux beaux-fils.