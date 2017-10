Christian Estrosi : Belle déclaration en direct à Laura Tenoudji et leur bébé

Le 9 octobre dernier, Christian Estrosi (62 ans) et sa femme Laura Tenoudji (41 ans) ont fait leur première apparition officielle avec leur petite Bianca, 2 mois. Père comblé et mari amoureux, l'homme politique était vendredi 13 octobre l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur LCI.

Questionné sur sa nouvelle vie, le maire de Nice a profité de son passage dans l'émission pour partager son bonheur. "Si d'avoir une petite fille adorable, merveilleuse à laquelle j'adore consacrer du temps donne le sentiment que je suis un jeune papa qui en même temps est à l'écoute des problèmes de tous ses administrés, des Français, tant mieux mais en réalité j'ai toujours été comme ça", a-t-il débuté. Et de poursuivre, le sourire aux lèvres : "Quand on a un vrai bonheur, une famille, une femme merveilleuse, un bébé extraordinaire et deux grandes filles [Laëti­tia (née en 1985) et Laura (née en 1988), issues d'un précédent mariage avec Dominique Estrosi Sassone, ndlr] que je n'oublie pas qui et constituent une grande part du bonheur de ma vie et qui m'ont toujours accompagné et permis d'être éclairé sur beaucoup de sujets de société... Eh bien ça m'a beaucoup aidé et ça va continuer de m'aider pour essayer de prendre les décisions les plus sages possibles."

Bref, Christian Estrosi est un homme plus que comblé et il l'a fait savoir. Nul doute que ces mots sont allés droit au coeur de Laura Tenoudji.