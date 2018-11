Christian Estrosi et Laura Tenoudj, lumineuse : Radieux pour une soirée musicale

Le maire de Nice Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji ont pris part à une soirée caritative samedi 24 novembre. Un événement dont la jeune journaliste et maman était la marraine. Et c'était bien vers elle que tous les regards étaient tounés.

La soirée du 24 novembre 2018 a été chargée pour Christian Estrosi mais elle aura été au moins spectaculaire. Accompagné de son épouse Laura Tenoudji, le Maire de Nice a pris part à deux événements. À lire aussi Laura Tenoudji et Christian Estrosi sur leur 31 pour une soirée parisienne Anggun radieuse, Arnaud Ducruet chouchouté pour une soirée cinéma Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Radieux pour une balade en tram dans Nice En fin de journée, il était à la représentation du spectacle Paris Champagne dans le cadre du Festival d'Opérette et de Comédie Musicale de Nice au Centre Universitaire Méditerranéen. Toujours avec sa compagne, il a ensuite pris la direction de l'opéra pour un concert caritatif donné par la Musique des Sapeurs-Pompiers de la ville de Nice à l'Opéra de Nice. Ce spectacle était au profit de la Fondation Lenval, qui a par ailleurs pour marraine Laura Tenoudji-Estrosi. La jeune maman de l'adorable petite Bianca était donc la vedette de cette soirée qui marquait à la fois le 120e anniversaire de la création de la Musique des Sapeurs-Pompiers, ainsi que le 130e anniversaire de la Fondation Lenval. Habillée d'un ensemble noir à paillettes et d'un top blanc, la journaliste a ainsi pris part à cette soirée organisée avec le soutient de la Ville de Nice, du choeur "Les Voix de Nice" et du magasin Tout pour la Musique. 5640 Euros ont par ailleurs pu être récoltés pour la Fondation Lenval. Tout sourire aux côtés de son mari sur scène, la pétillante Laura Tenoudji était entourée d'Arnaud Pouillart (directeur général de l'hôpital Lenval), Philippe Pradal (1er adjoint de la ville de Nice et président de la Fondation Lenval), mais aussi de Romain Mussault (chef d'orchestre de la fanfare) et Gilbert Tosan (président de la chorale "Les Voix de Nice"). Sur Twitter, le maire de Nissa la bella n'a pas manqué d'adresser publiquement ses félicitations pour cet anniversaire "aussi exceptionnel que généreux".

Le 120me anniversaire de la Musique des Sapeurs Pompiers de la @VilledeNice est aussi exceptionnel que gnreux ! Bravo Romain Mussault et tous les musiciens pour ce concert au profit de la Fondation Lenval. pic.twitter.com/l5rWxcEeYv — Christian Estrosi (@cestrosi) 24 novembre 2018

A la reprsentation du spectacle "Paris Champagne" au @CUMNice06 en partenariat avec la @VilledeNice : Merci Melcha Coder pour ce formidable Festival d'Oprette et de Comdie Musicale de #Nice06 ! pic.twitter.com/Qb9GYxfKFr — Christian Estrosi (@cestrosi) 24 novembre 2018

Brigitte Macron dans Vestiaires sur France 2, le 15 septembre 2018 Heidi Klum - Reine d'Halloween Interview d'Alex Ramirès pour Purepeople.com. Octobre 2018. Géraldine Maillet fait des révélations sur la maladie de sa mère dans "La télé même l'été" sur C8 le 26 juin 2018. Marella, gestionnaire de patrimoine et blogueuse, participe aux "Reines du shopping" (M6) la semaine du 18 juin 2018. Alain dévoile sa prise de poids avant le tournage de "Moundir et les apprentis aventuriers 3" - "Purepeople", 14 mai 2018 Daphné Bürki raconte sa violente agression dans le métro Parisien, le 30 août 2018 sur France 2. Claude Lelouch dans le "Divan" de Marc-Olivier Fogiel le 16 novembre 2018 sur France 3 à 22h55. Nicolas Canteloup fait des révélations surprenantes sur Nikos Aliagas sur le plateau de "C à vous" sur France 5 le 21 septembre 2018. Tiphaine Auzière

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu Christian Estrosi