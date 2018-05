Christian Estrosi et sa femme Laura amoureux face à Amanda Lear à Nice

La 2ème édition du Prix littéraire de la Petite Maison a mis à l'honneur son grand gagnant, ce 5 mai 2018 à Nice. Et cette année, le jury présidé par Patrick Besson a accordé son prix à l'écrivain et journaliste français Philippe Sollers pour son roman Centre, publié en mars dernier.

Pour l'occasion, Christian Estrosi est venu féliciter le gagnant. L'incontournable maire de Nice accompagné de sa femme, Laura Tenoudji, a ainsi pu rencontrer Nicole Rubi, la patronne de cette institution et initiatrice de ce nouveau prix littéraire, le sculpteur Stéphane Bolongaro et Olivier Delacroix, documentariste et animateur.

La fantasque Amanda Lear (qui a prêté une nouvelle fois sa voix à Edna dans le deuxième volet des Indestructibles), Eric Ciotti, le député des Alpes Maritimes et Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, Olivier Delacroix, Denise Fabre et son mari Francis Vandenhende en compagnie de leur fille Elodie et son mari Dan Mc Name, Georges Marc Benamou, Corice Arman, Daniel Benoin, le directeur du théâtre Anthéa d'Antibes et metteur en scène faisaient également partie des joyeux convives au restaurant de la rue Saint-François de Paul.