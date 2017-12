Christian Estrosi, papa gaga à 62 ans : "C'est moi qui m'occupe des biberons"

Épanoui dans sa carrière, comblé dans sa vie privée, Christian Estrosi peut se targuer d'être à la tête d'une jolie famille recomposée. Déjà père de Laetitia (32 ans) et Laura (29 ans), nées de son premier mariage avec Dominique Sassone, le maire de Nice a agrandi la famille le 5 août dernier avec l'arrivée d'une adorable Bianca, fruit de son union avec Laura Tenoudji. Il s'agissait d'une seconde grossesse pour Laura du Web de Télématin, puisqu'elle est de son côté la maman de Milan, 8 ans, né de sa relation avec Michael Tapiro.

Interviewé cette semaine dans les pages du magazine Le Parisien Week-End, l'homme politique est donc revenu sur la naissance de sa petite dernière, confiant qu'il adorait s'occuper de son bébé. Pour autant, Christian Estrosi n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait à nouveau papa à 62 ans, ce qui l'émeut beaucoup. "J'adore mes grandes filles, mais j'étais jeune lorsque je les ai eues. Je n'imaginais pas que la vie m'offrirait la chance de partager à nouveau ces moments de joie", a-t-il confié.

Je m'occupe du réveil, un bonheur !

À la maison, le quotidien est parfaitement aménagé entre le président délégué du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et son épouse de 41 ans. "Aujourd'hui, comme je vis avec une femme qui travaille tôt le matin à la télé, c'est souvent moi qui m'occupe du réveil, des biberons : un bonheur !", a-t-il ajouté.

Des déclarations tendres qui font écho à celles qu'il avait prononcées le 13 octobre dernier sur LCI. "Si d'avoir une petite fille adorable, merveilleuse à laquelle j'adore consacrer du temps donne le sentiment que je suis un jeune papa qui en même temps est à l'écoute des problèmes de tous ses administrés, des Français, tant mieux mais en réalité j'ai toujours été comme ça, avait-il glissé. (...) Quand on a un vrai bonheur, une famille, une femme merveilleuse, un bébé extraordinaire et deux grandes filles que je n'oublie pas qui constituent une grande part du bonheur de ma vie et qui m'ont toujours accompagné et permis d'être éclairé sur beaucoup de sujets de société... Eh bien ça m'a beaucoup aidé et ça va continuer de m'aider pour essayer de prendre les décisions les plus sages possibles."