Christian Karembeu papa : Sa petite fille, au prénom dévoilé, est à croquer !

En remontant un peu plus loin dans les archives photos de Jackie Chamoun, on découvre également que la petite Gaïa a été baptisée au début du mois de janvier, le 6 très précisément. À croquer dans son ensemble blanc, la fillette était bien évidemment entourée de ses deux parents, unis et fiers en ce grand jour.

Cette fille n'est pas la première pour Christian Karembeu puisqu'il est également le papa d'Estelle, 24 ans.