Christian Karembeu retrouve sa fille aînée, Inès, avec sa sublime femme Jackie

Le coup d'envoi du Mondial 2018 sera donné dans quelques heures en Russie. Une compétition internationale très attendue et sous haute surveillance qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 et rappellera de beaux souvenirs à l'équipe de France 98. Vingt ans plus tôt, Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Christian Karembeu et bien d'autres remportaient le trophée tant convoité à domicile, au Stade de France. Deux décennies après cette belle victoire, la nostalgie est toujours au rendez-vous.

Alors que les documentaires sur la Coupe du Monde 98 se multiplient, un match de gala est prévu ce mardi 12 juin 2018 à l'U Arena de Nanterre. Certains des anciens joueurs d'Aimé Jacquet affronteront une sélection de la Fifa 98.