Christian Karembeu : Tendre papa pour le premier anniversaire de sa fille Gaïa

La naissance du deuxième enfant de Christian Karembeu - le premier avec sa ravissante épouse Jackie Chamoun - avait été annoncée en novembre 2017, Ici Paris faisant alors état d'une venue au monde survenue à la mi-septembre. L'information était en réalité inexacte...

En effet, Jackie Chamoun Karembeu a publié plusieurs photos du tout premier anniversaire de sa fille dont le prénom, Gaïa, n'avait été révélé que plusieurs mois après sa naissance. Cette première bougie soufflée si symbolique et joliment fêtée est datée du 22 août 2018. La deuxième fille de Christian Karembeu n'est donc pas née en septembre 2017 mais bien le mois précédent.

Pour ce premier anniversaire, les parents de l'adorable petite Gaïa ont mis les petits plats dans les grands, organisant un goûter composé d'un gâteau, de sucreries et agrémenté de décorations soigneusement installées par Christian Karembeu et son épouse. Jackie Chamoun, 26 ans, a partagé plusieurs photos de ce moment festif et inoubliable sur sa page Instagram. "Joyeux anniversaire Gaïa. Je ne peux exprimer combien de joie tu as apporté dans ma vie ! Chaque jour avec toi est une bénédiction. Je t'aime mon petit ange", a tendrement commenté la jeune maman.