Christian (Les 12 Coups de midi) bientôt de retour dans le jeu télévisé !

Le samedi 14 janvier 2017 a été marqué par l'élimination de Christian des 12 Coups de midi. Un événement puisqu'il en était à sa 193e participation et avait récolté pas moins de 809 392 euros de gains.

Le lendemain, le grand champion a fait son grand retour dans l'émission afin de récupérer son fameux chèque et féliciter une fois de plus Claire, l'étudiante en droit de 29 ans qui l'a battu (et qui a abandonné la compétition le jour-même...). Et prochainement, Christian sera une fois de plus sur le plateau des 12 Coups de midi comme l'a révélé Jean-Luc Reichmann à Télé Loisirs. Le candidat participera en effet aux Masters fin juin, une semaine spéciale qui regroupe les plus grands champions du jeu télévisé. Une bonne nouvelle pour tous ses admirateurs !

Christian pourrait également faire son retour à la télévision au côté de Jean-Luc Reichmann. Les rumeurs selon lesquelles il aurait un projet commun avec l'animateur de 56 ans sont fondées comme nous l'a confié l'ex-participant des 12 Coups de midi. Même si pour l'heure, "c'est très évasif". Il aimerait également "être invité dans certaines émissions comme Le Blind Test de Laurence Boccolini", dans "Vendredi tout est permis pour faire des gages" ou encore être chroniqueur dans une émission.