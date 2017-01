Christian (Les 12 Coups de midi) champion télé à 22 ans : Une archive étonnante

Christian Quesada est très sollicité par les médias depuis qu'il a été éliminé de la compétition après s'être imposé 193 fois. Mardi 17 janvier, c'est sur le plateau de C à vous en compagnie de Jean-Luc Reichmann que le champion des 12 Coups de midi (TF1) s'est dévoilé un peu plus... notamment grâce à des archives !

En effet, les documentalistes de l'émission de France 5 ont retrouvé une séquence datant de 1987 dans laquelle on retrouve le candidat aux plus de 800 000 euros de gains à l'âge de 22 ans, alors qu'il venait de triompher dans un championnat Des Chiffres et des lettres. Interrogé par Patrice Laffont, Christian commentait à l'époque : "Je ne réalise pas encore vraiment, je sais que gagner Monte-Carlo, c'est quelque chose de très bien. J'ai beaucoup de mal à parler actuellement et je dois dire que... c'est bien, c'est bien." De retour en plateau, Jean-Luc Reichmann (56 ans) a eu du mal à cacher sa surprise ! "J'avais pas vu. Magnifique. Tu avais 22 ans ?!", a-t-il lâché, ravi de découvrir cette archive sur le champion.

Plus globalement, concernant son élimination avant d'avoir pu obtenir le million d'euros de gains, Christian a expliqué : "Je n'ai pas le blues, honnêtement non. Cette aventure était merveilleuse. Depuis le 4 juillet, j'ai mangé quotidiennement avec 4 millions de Français, dimanches compris. On ne peut retenir que les bons côtés d'une aventure pareille !"

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player !