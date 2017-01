Christian (Les 12 Coups de midi) détesté selon Thierry Beccaro : Sa réaction !

Le grand champion des 12 Coups de midi (TF1) n'a pas été affecté le moins du monde par les déclarations de Thierry Beccaro (Motus, sur France 2). Loin de là !

Invité à réagir aux commentaires négatifs qu'engendrait la success story de Christian, le spécialiste des jeux télévisés avait confié à Télé Loisirs : "Un candidat qui répond facilement aux questions d'un jeu prend peu à peu confiance et sans s'en rendre compte devient plus froid. Le prisme de la télé rajoute à cela. La personne s'éloigne du téléspectateur. Les grands champions comme Christian dans Les 12 Coups de midi sur TF1 perdent en sympathie et pour certains téléspectateurs, ils deviennent carrément antipathiques. C'est un classique en télé."

Un point de vue que Christian, éliminé des 12 Coups de midi samedi 14 janvier, n'a pas mal pris et qu'il a... même compris comme il l'a expliqué à Purepeople : "Ça ne me blesse pas, c'est la vérité. Le fait de s'inviter constamment comme ça chez les gens créé un petit effet de médiatisation qui fait que certains avaient envie que je parte. Je pense que certains aimeraient bien voir Teddy Riner perdre un jour aussi. C'est de la jalousie pure et dure. C'est quelque chose que je comprends, mais croyez-moi, si on fait le ratio, c'est une très petite minorité."

Le candidat, qui a trouvé l'amour grâce au jeu télévisé, a en effet assuré qu'il recevait davantage de commentaires positifs depuis qu'il est sous le feu des projecteurs. Ouf !

