Christian (Les 12 Coups de midi) éliminé : Choc et émotion sur le plateau !

Jeudi 12 janvier, Christian a bien failli céder sa place de grand champion des 12 Coups de midi (TF1). La faute à Emmanuel, un jeune diplômé d'école de commerce de 26 ans, qui lui a donné du fil à retordre lors du "Coup fatal". Fort heureusement, le candidat a réussi à se ressaisir et ainsi remporter la manche. Il est donc reparti de l'émission avec 809 292 euros... et une belle frayeur !

Ainsi était-il de retour dans l'émission du vendredi 13 janvier. Et cette fois, Christian a excellé et a remporté 100 euros en plus pour sa 192e participation. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, le règne du champion a pris fin ce samedi 14 janvier, au grand regret de Jean-Luc Reichmann, du candidat et du public.

Dès les deux premières questions du "Coup d'envoi", qui portaient sur les Pays-Bas et le Président tanzanien, Christian a fait des erreurs et est ainsi passé au rouge. Il a donc mis son destin entre les mains de Johann, un informaticien et DJ. Tous deux se sont affrontés lors d'un duel sur la question suivante : "Quel produit est-il interdit d'acheter à distance en France ?" Ils avaient le choix entre des médicaments, des cigarettes, des parfums ou de l'alcool. Tous deux ont répondu "médicaments", alors qu'il s'agissait des cigarettes. Christian a donc poursuivi l'aventure de justesse avec Claire et Nathan et a éliminé Johann.

Si le candidat qui a trouvé l'amour grâce aux 12 Coups de midi a aisément répondu à toutes les questions de la manche suivante, il n'a pas réussi à battre sa dernière adversaire Claire lors du "Coup Fatal" et a dû céder sa place. La question qui lui a été fatale ? "Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Von Teese de 2005 à 2007 ?"

Sous le choc et très ému, Christian a pris le temps de faire une belle déclaration avant de quitter le plateau. "Je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire à quel point ce bouleversement a été énorme (...). Je pense qu'il me faudra du temps pour trouver la formulation pour un simple merci", a-t-il déclaré avant de remercier Jean-Luc Reichmann, les équipes de l'émission, ainsi que ses proches et le public pour son indéfectible soutien.

A noter que Christian, qui était imbattable depuis le 4 juillet dernier, n'a pu atteindre son objectif : remporter 1 million d'euros. Il est tout de même reparti avec une belle somme : 802 392 euros.

En novembre dernier, l'animateur Jean-Luc Reichmann avait évoqué cette élimination au cours d'une interview pour TV Mag. "La vraie question est : est-ce qu'il va être battu ? Ou va-t-il arrêter tout seul ? Lui, son objectif, c'est un million d'euros (...). Il veut être le plus fort de tous les temps. De toute manière, tout règne a une fin. Est-ce qu'elle sera cette année, l'année prochaine, ou l'année d'après ? On n'en sait rien ! Quoi qu'il arrive Chris­tian va rester dans les annales de notre émission. C'est le plus grand maître de midi de tous les temps", expliquait-il. Hier soir, il a également révélé à ses abonnés que Christian serait éliminé aujourd'hui et lui a fait un bel hommage.