Christian (Les 12 Coups de midi) : Jean-Luc Reichmann jaloux de lui ? Il réagit

Vendredi dernier, Jean-Luc Reichmann a souhaité rendre un bel hommage à Christian. Le souci ? En plus d'avoir salué son beau parcours (193 participations et une cagnotte de 809 392 euros), il a annoncé son élimination des 12 Coups de midi avant l'heure.

En effet, son départ n'a été diffusé que le lendemain, de quoi provoquer la colère de TF1 et celle d'Endemol (la société de production du jeu télévisé) selon des informations du Parisien. Des accusations sur lesquelles il s'est expliqué lors d'un Facebook live organisé par la première chaîne ce lundi 16 janvier 2017.

Christian n'a pas non plus manqué de réagir au cours de son entretien pour Purepeople : "Je ne peux que m'incliner devant la beauté des mots qu'il a su employer pour me rendre hommage par rapport aux six mois que l'on a passés ensemble. Après, la décision d'avoir dit cela en avance, ça lui appartient." Et, concernant les rumeurs selon lesquelles "Reichmann ne supportait plus que Christian lui vole la vedette", il a précisé : "Il n'y a jamais eu la moindre rivalité, loin de là. Cet hommage m'a touché et je pense qu'il l'a fait spontanément par rapport à cette notion de respect et de complicité que l'on a pu tisser pendant ces six mois. Je retiens surtout la profondeur des mots qu'il a su utiliser. J'ai eu beaucoup de messages de sympathie par rapport à mon parcours, mais son texte est celui qui m'a le plus touché."

De quoi remettre les pendules à l'heure !

