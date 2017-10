Christian (Les 12 Coups de midi) se moque d'un candidat !

Pour rappel, Christian fera prochainement son retour dans une websérie fantastique intitulée Dawn of Crime. Diffusée sur YouTube, elle existe depuis avril 2015 et raconte la lutte d'influence entre Gordon, policier de Gotham, et Clark Kent, journaliste au Daily Planet de la ville de Métropolis, qui enquêtent en parallèle sur un mystérieux crime. L'ex-star des 12 Coups de midi y interprétera Jax-Ur, un ennemi de Superman.