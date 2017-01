Christian (Les 12 Coups de midi) : Son pacte avec Jean-Luc Reichmann

Samedi 14 janvier 2017, après 193 participations, Christian a finalement été éliminé des 12 Coups de midi (TF1). Un moment fort en émotions pour le candidat, mais également pour l'équipe de l'émission.

En effet, Christian a confié en exclusivité à Purepeople que Jean-Luc Reichmann, Zette (la voix off de l'émission) ou encore les coiffeuses et maquilleuses étaient très tristes de son départ : "J'ai eu des messages de sympathie spontanés. On a créé une complicité pendant ces six mois qui est irréelle, donc j'étais aussi un peu triste forcément (...). Ils étaient tous tellement chouettes que je leur ai fait un câlin et un gros bisou avant de partir."

Si depuis cette fameuse émission tournée il y a un mois, tous sont passés à autre chose, Christian n'a pas caché que cela lui manquait de se rendre dans les studios et de croiser toutes ces personnes qui sont un peu comme une deuxième famille désormais. Il compte donc rester en contact avec certains, dont Jean-Luc Reichmann : "On a fait un petit pacte tous les deux. C'est qu'il y avait énormément de respect dans notre relation. On se tutoie maintenant. On va continuer à se voir, il n'y a aucun problème là-dessus."

Je ne suis pas prêt à accepter tout et n'importe quoi

Christian préfère toutefois se concentrer sur l'avenir : "Il y a tellement de belles opportunités qui vont se présenter aussi. Je ne garde que le positif." De ces opportunités pourraient naître un projet commun avec Jean-Luc Reichmann. Même si pour l'heure, "c'est très évasif". En revanche, le candidat a reçu une proposition concrète qui pourrait bien l'intéresser : "J'ai également une opportunité pour travailler dans un magazine télé pour faire des jeux. Il y aura certainement des projets qui vont se mettre en place. Je me vois bien continuer dans ce domaine-là. J'étudierai calmement les opportunités qui vont se présenter, mais il y a des chances qu'on me revoie."

Il aimerait en effet "être invité dans certaines émissions comme Le Blind Test de Laurence Boccolini", dans "Vendredi tout est permis pour faire des gages" ou encore être chroniqueur dans une émission. En revanche, pas question pour Christian de faire une apparition dans un programme de télé-réalité : "Je pense honnêtement que d'autres choses vont se présenter à moi. Je ne me vois pas faire "Christian à Miami avec des Ch'tis". Je ne suis pas prêt à accepter tout et n'importe quoi." Il ne se verrait pas non plus dans Danse avec les stars, bien que la danse soit un plaisir pour lui : "C'est quand même un peu au-delà de mes compétences (rires). Mais c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à danser. Je pense que certaines chorégraphies vont rester en mémoire."

Mais que va-t-il faire de ses gains ?

Avec ses 802 392 euros (soit 600 000 euros cash et 209 392 euros en cadeaux), Christian compte bien se faire plaisir et en faire profiter sa famille : "Je vais bien évidemment m'occuper de l'avenir de mes enfants en mettant de l'argent de côté pour leur futur, qu'ils aient de quoi bien démarrer leur vie active. Je ne suis pas quelqu'un de très extravagant au niveau des dépenses, donc je me ferai plaisir quand je le pourrai, voyager aussi et certainement acheter une maison." Il compte également passer le permis afin de profiter de l'une des sept voitures qu'il a remportées au cours de son aventure. "Il y en a déjà qui ont été offertes", a-t-il précisé.

