Christian Quesada (12 coups de midi) : Ce qu'il a fait de ses 800 000 euros !

Christian Quesada s'est imposé pendant plusieurs mois comme le Maître de midi, dans les 12 coups de midi sur TF1. Puis, en janvier dernier, il a finalement été éliminé par une autre candidate, Claire. Mais Christian Quesada n'est pas reparti les mains vides. En effet, le recordman a quitté le jeu avec plus de 800 000 euros de gains.

Plus de six mois plus tard, il a révélé à nos confrères de Télé Star ce qu'il avait fait de cet argent. "Je pense surtout à l'avenir de mes enfants", a-t-il souligné. Toutefois, Christian Quesada a confié s'être fait "un petit plaisir personnel avec un magnifique voyage au Japon". Avec le reste de la somme gagnée dans les 12 coups de midi, il a pour projet de s'offrir "une petite propriété quelque part".

Depuis sa participation à l'émission de Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada ne sait plus où donner de la tête. Après avoir participé à Fort Boyard, le rival de Timothée sur TF1 est devenu comédien. Il a ainsi tourné dans la websérie fantastique Dawn of Crime, qui raconte l'histoire de Clark Kent dans l'univers de Gotham et Metropolis.

Dans une vidéo promotionnelle de la websérie, Christian Quesada a expliqué être partant pour "refaire un nouveau tournage", bien qu'il ait "plutôt des projets dans le monde ludique et des médias".

