Christian Quesada (12 Coups de midi) de retour : Il fait le show devant Timothée

Jeudi 25 mai, Christian Quesada a mis le feu sur le plateau des 12 Coups de midi sur TF1.

En effet, à l'occasion de l'anniversaire de Zette – la voix off du programme, Isabelle Benhadj de son vrai nom –, l'emblématique maître de midi aujourd'hui remplacé par le charmant Timothée a débarqué en plateau à la surprise générale avec un énorme bouquet de roses rouges. Même l'animateur Jean-Luc Reichmann ne semblait pas être au courant de cette venue festive ! "Mais non ! Mais non ! Mesdames et messieurs Christian Quesada ! Je ne savais pas !", s'est écrié le maître des lieux. "C'est mon amour, il est venu !", a lâché Zette.

Tout sourire, Christian Quesada s'est alors mis à chanter pour l'anniversaire de son amie. Il a utilisé l'air de Rockcollection de Laurent Voulzy, dont il a livré une version très personnelle. "On a tous en tête la jolie voix de Zette, les traits d'humour qu'elle dit, tous les jours aux Coups de midi. On a tous dans le coeur le rayon de soleil de 12h, cette petite femme très chouette, notre soeur à tous, notre Zette ! Happy birthday ma Zette ! Happy birthday ma Zette ! On t'aime et on t'adore encore et encore !", a-t-il chanté avec le sourire, rapidement accompagné par Jean-Luc Reichmann.

