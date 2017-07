Christian Quesada (12 coups de midi) "frustré" : Il s'explique...

Christian Quesada a été éliminé des 12 coups de midi en janvier dernier. Plus de six mois plus tard, le plus grand champion du jeu de TF1 fait son retour à l'antenne pour semaine spéciale. L'occasion pour lui de se confier à nos confrères de Télé Loisirs.

"Livrer ce Combat des maîtres me tient à coeur. Je vais rencontrer des Maîtres de midi que je connaissais pas, comme Alexandre, qui était le premier grand champion du jeu", a confié Christian Quesada.

Seulement, s'il semble ravi de participer de nouveau aux 12 coups de midi, le recordman de l'émission s'est dit "frustré". Et pour cause, il ne sera là qu'au prime. Un coup dur pour celui qui se qualifie de "compétiteur"... "J'aurais aimé prendre part aux émission quotidiennes qui qualifieront le quatrième candidat du prime, a-t-il regretté. Mais j'y participerai d'une certaine manière depuis le public."

Dans la foulée, le candidat qui a empoché plus de 800 000 euros a livré son ressenti sur ses potentiels adversaires lors de cette semaine spéciale des 12 coups de midi. Ainsi, il a entre autres noté "l'impressionnante culture" de son concurrent Timothée. Mais s'il n'a cette fois pas tari d'éloges sur son camarade, Christian Quesada avait déjà évoqué le point faible de son camarade auprès de nos confrères de Télé Poche. "La culture populaire des années 1980-1990 lui manque un peu de par son âge. J'ai une petite marge dans ce domaine", avait-il alors déclaré. Reste à voir lequel des deux sera le plus fort...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques le 3 juillet 2017.