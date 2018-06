Christian Quesada (12 Coups de midi) : Le champion bientôt de retour à la télé !

Depuis sa participation aux 12 Coups de midi (TF1), le quotidien de Christian Quesada est bouleversé ! En plus d'avoir remporté de nombreux cadeaux et la très belle somme de 800 000 euros, le candidat à la culture générale impressionnante enchaîne les projets ! D'ailleurs, il sera prochainement de retour à l'antenne...

Après avoir fait ses premiers pas d'acteur dans la websérie fantastique Dawn of Crime, Christian Quesada avait surpris ses fans en participant à Fort Boyard (France 2). Pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans, il fera cet été une nouvelle apparition télévisée.

C'est Jean-Luc Reichmann qui a annoncé la nouvelle lors d'un entretien accordé à nos confrères de TV Magazine. "Nous commencerons par une semaine spéciale, du lundi au vendredi à midi, où les plus grands maîtres des 12 Coups de midi s'affronteront. Le vainqueur retrouvera en finale, un vendredi soir à 20h50, Christian Quesada, le plus grand maître de tous les temps ; Véronique, première femme du jeu, que l'on surnomme affectueusement 'Tata Véro', plus Xavier, qui n'a jamais perdu", révèle alors l'animateur de 57 ans.

En plus des stars du programmes, certaines personnalités viendront "s'amuser" sur le plateau de l'émission. Ainsi, Anne Roumanoff, Tal, Florent Peyre, Jarry et Michaël Youn seront également de la partie !