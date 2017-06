Christian Quesada (12 Coups de midi) toujours amoureux, confidences...

Avec 809 392 euros de gains, Christian Quesada est toujours le plus grand Maître des 12 Coups de midi. Devenue superstar après son apparition dans le jeu de TF1, l'homme qui vivait grâce au RSA fait tout pour garder sa vie privée secrète. Néanmoins, il annonce une grande nouvelle au magazine TV Grandes Chaînes.

Le candidat qui a été approché par la production de Danse avec les stars et sera bientôt la star d'un numéro de Confessions intimes (NT1) annonce être toujours aussi amoureux de sa compagne rencontrée grâce à l'émission. L'homme qui n'est donc plus un coeur à prendre ne souhaite toujours pas révéler l'identité de sa compagne, estimant que "cela ne regarde personne". "J'ai le droit de garder un petit jardin secret après avoir été exposé pendant six mois et demi. J'ai droit à mon intimité", poursuit-il.

Le joueur qui a également fait ses premiers pas d'acteur avait accepté de nous en dire un peu plus : "On préfère rester discrets, ça ne regarde personne. L'équilibre d'un couple, c'est aussi d'être en phase l'un avec l'autre et on est très bien ensemble. Donner ces indices sur ma compagne était un petit jeu entre Jean-Luc et moi, mais c'est ma vie privée." Et à ceux qui laissaient entendre que sa chérie pouvait être attirée par ses gains, le Maître avait ajouté : "Dans mon cas, croyez-moi que ce n'est absolument pas vérifiable, parce que je sais ce qu'elle éprouve pour moi et ce que j'éprouve pour elle. On est très heureux comme ça."