Christian Quesada attaqué : "On a dit que mes enfants étaient des figurants"

Samedi 8 juillet, à 21h, TF1 diffuse Les 12 Coups : Le combat des maîtres. Tout au long de la semaine les plus grands maîtres de midi se sont affrontés et le meilleur d'entre eux, Sylvain, se retrouve confronté ce soir aux stars de l'émission : Christian Quesada, Timothée et Xavier. Lors de cette soirée spéciale, les quatre adversaires font équipe avec une célébrité : Valérie Damidot, Pef, Slimane et Issa Doumbia. Tous jouent au profit de l'association CéKeDuBonheur, qui oeuvre à améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.

A cette occasion, Christian a donné une interview au Parisien à qui il fait de croustillantes confidences. L'homme de 53 ans qui a remporté 809 392 euros de gains et est devenu une véritable star l'avoue, il est sollicité de toutes parts. L'émission a tout simplement changé sa vie. Lui qui vivait grâce au RSA a trouvé l'amour grâce aux 12 Coups de midi, voyagé au Japon, prévoit de partir bientôt en Ethiopie et est devenu acteur. S'il réalise ses rêves, l'attachant candidat compte aussi prendre soin de sa santé. "Il faut que je m'occupe de mes dents, toutes pourries, et de mes yeux, je vois très mal", confie celui qui a été approché par la production de Danse avec les stars.

Si le programme a donc eu et aura encore des effets très positifs sur la vie de Christian Quesada, la célébrité a aussi des mauvais côtés. Le quinquagénaire se fait régulièrement insulté. Lui qui aimerait faire des études de droit pour combattre le cyberharcèlement, déclare : "J'ai reçu pas mal d'insultes sur Facebook. On a dit que mes enfants n'étaient pas les miens mais des figurants payés par TF1. On a même dit que mes parents n'étaient pas décédés." Et d'ajouter : "Ça ne m'a pas vraiment touché, mais ça peut-être terrible pour des personnes plus fragiles."