Christian Quesada déjà boycotté avant l'affaire : la vraie raison révélée

L'affaire Christian Quesada fait grand bruit depuis le 25 mars 2019, lorsque le candidat des 12 Coups de midi (TF1) a été interpellé, mis en examen puis écroué pour "tentative de corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Patrice Laffont, qui a côtoyé Christian Quesada il y a des années, avait révélé l'avoir boycotté. Auprès de nos confrères de France dimanche, il s'explique ce vendredi 19 avril 2019.

Dans les années 1980, Christian Quesada était candidat des Chiffres et des lettres, émission à l'époque présentée par Patrice Laffont sur Antenne 2. "Je me souviens qu'il nous avait pas mal emmerdés en tant que candidat, confie l'animateur de 79 ans. Il faisait des histoires." Mais c'est un événement bien précis qui l'a poussé à prendre cette décision radicale contre le champion. "Il y a dix ans, j'avais accepté de faire passer dans le jeu sa petite amie de l'époque et le père de cette dernière. Il se trouve que ce monsieur avait été amputé d'un bras, raconte Patrice Laffont. Moi, ça ne me posait pas de problème, mais ensuite, la direction de la chaîne me l'a reproché, me disant qu'un bras articulé, ça n'était pas très télégénique." Finalement, l'homme en question a rapidement été éliminé "car il n'était pas très bon". "Mais Quesada nous a alors accusés d'avoir tout fait pour faire perdre son beau-père. Il dézinguait l'émission sur les réseaux sociaux", poursuit-il. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de boycotter le Maître de midi : "J'ai dit à mon équipe, alors qu'il postulait à nouveau pour être candidat, qu'il n'était plus question qu'on invite ce type."

Pour rappel, dans les colonnes du Parisien, Patrice Laffont avait livré son ressenti sur Christian Quesada. "Je ne le sentais pas, ce type. C'est un emmerdeur, un personnage sulfureux et un manipulateur extraordinaire. Il voulait revenir une nouvelle fois dans l'émission, mais j'ai fini par l'écarter. Il était même blacklisté. J'avais mis une croix définitive et interdit à mes collaborateurs de le reprendre. Pour lui, la porte était fermée", avait-il lâché.

Depuis l'arrestation de Christian Quesada, les témoignages et les révélations s'enchaînent. Une jeune fille a révélé avoir été agressée sexuellement par le candidat, tandis que le procureur de la République en charge de l'affaire avait déclaré que Christian Quesada avait déjà été condamné à deux reprises par le passé. En 2001 pour exhibition sexuelle, puis en 2009 pour détention d'images pédopornographiques.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.

L'interview de Patrice Laffont est à retrouver dans le magazine France dimanche, actuellement dans les kiosques.