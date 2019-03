Christian Quesada écroué pour pédopornographie : ses antécédents dévoilés

Les révélations se poursuivent dans la sordide affaire Christian Quesada dans laquelle l'ex-Maître de midi de 54 ans, actuellement écroué, est mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques".

Selon nos confrères du Parisien, l'emblématique champion des 12 Coups de midi sur TF1 – il avait remporté plus de 800 000 euros de gains après 193 participations – avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires avec des mineurs. Il aurait eu un "comportement déviant" à trois reprises, en 2001, 2003 et 2009. "Il a un casier judiciaire et il a déjà eu affaire à la justice pour des faits de même nature", a confirmé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode auprès de nos confrères. Une source proche du dossier évoque également des antécédents d'"exhibition". C'est d'ailleurs la répétition de ses comportements déviants qui aurait précipité cette fois la rapide mise derrière les barreaux de Christian Quesada.

Pour rappel, c'est mercredi 27 mars 2019 que l'horrible nouvelle s'est propagée après une perquisition au domicile de Christian Quesada menée ce lundi par les gendarmes de la brigade de recherches de Bellay (Ain) à la suite du signalement d'une jeune fille âgée de 17 ans au moment des faits. Un signalement réalisé... fin 2017. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur au site de la station RTL. Sur place, les enquêteurs ont trouvé des milliers de photos et de vidéos compromettantes dans les ordinateurs du papa de deux garçons de 6 et 8 ans.

Actuellement mis en examen et en détention provisoire, Christian Quesada risque gros ! Il encourt deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Concernant la détention et la diffusion d'images pédopornographiques, il risque cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende si un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion d'images d'un mineur.

Ce 28 mars au matin, Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 Coups de midi, a réagi sur les réseaux sociaux, faisant part notamment de son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.