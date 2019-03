Christian Quesada "effondré" et "résigné" après ses aveux et son incarcération

Christian Quesada, écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", est "effondré".

Selon son avocate Me Mélanie Savourin interrogée par nos confrères du Parisien, l'ex-Maître de midi de 54 ans – qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue – était "effondré, résigné même" face aux enquêteurs. Et d'ajouter : "Mais il va rester combatif. Nous souhaitons que les investigations se poursuivent le plus rapidement et le plus efficacement. (...) Il y aura forcément des demandes de remise en liberté à un moment."

Le domicile de Christian Quesada a été perquisitionné ce lundi, des "centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles ont été trouvées", selon le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode. Notons que s'il a été placé si rapidement en détention, c'est à cause de ses antécédents. En effet, toujours selon Le Parisien, le champion des 12 Coups de midi sur TF1 – il avait remporté plus de 800 000 euros de gains après 193 participations – avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires avec des mineurs. Il aurait eu un "comportement déviant" à trois reprises, en 2001, 2003 et 2009. "Il a un casier judiciaire et il a déjà eu affaire à la justice pour des faits de même nature", a révélé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode à nos confrères.

Pour rappel, c'est mercredi 27 mars 2019 que l'horrible nouvelle s'est propagée après une perquisition au domicile de Christian Quesada menée deux jours plus tôt par les gendarmes de la brigade de recherches de Bellay (Ain) à la suite du signalement d'une jeune fille âgée de 17 ans au moment des faits. Un signalement réalisé fin 2017. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur au site de la station RTL.

Le papa de deux jeunes garçons de 6 et 8 ans risque gros ! Il encourt deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Concernant la détention et la diffusion d'images pédopornographiques, il risque cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende. Une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende si un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion d'images d'un mineur.

Bien entendu, Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 Coups de midi (jeu qui ne demande pas d'extrait de casier judiciaire à ses participants) et surtout créateur de la série Léo Matteï, brigade des mineurs, a manifesté son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère". L'éditeur de son autobiographie vendue à 60 000 exemplaires à ce jour a également décidé de lâcher Christian Quesada.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.