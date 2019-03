Christian Quesada en prison : sa maison d'édition le lâche

Mercredi 27 mars, Christian Quesada, grand gagnant des 12 Coups de midi qui a remporté plus de 800 000 euros de gains grâce à l'émission, a été arrêté pour "corruption de mineur", "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Alors que l'on vient d'apprendre que l'homme de 54 ans avait déjà été impliqué dans des affaires avec des mineurs, une de ses maisons maison d'édition le lâche.

Comme l'indique BFMTV, J'ai Lu, qui a édité Le Maître de midi en version poche en janvier dernier, a décidé de retirer tous les exemplaires des points de vente. Une décision radicale qui pourrait être suivie par la maison d'édition Les Arènes, qui a publié la première version de l'autobiographie en novembre 2017. Contactée par BFMTV, celle-ci n'a pas désiré communiquer sa réponse.

Dès sa sortie, Le Maître de midi a connu un franc succès. En trois mois, l'ouvrage – qui traite entre autres de son passé marqué par la drogue, l'alcool et sa période SDF – s'est vendu à 50 000 exemplaires. Une réussite qui avait donné envie à des producteurs d'adapter le livre en film. En juillet dernier, Christian Quesada se vantait même auprès de Télé Star : "Le film sortira très certainement en septembre ou octobre 2019. L'acteur sollicité pour jouer mon rôle est très connu, mais je ne peux pas en dire plus." Et à TVMag, il avait fait savoir un peu plus tôt : "On m'a parlé de François Cluzet ou Daniel Auteuil, pour jouer mon rôle." Un projet qui tombera à l'eau ?

Le gagnant, qui encourt de grosses amendes mais surtout une peine de prison, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. "Il se rend compte de la gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", a précisé Christophe Rode, à RTL.

Depuis l'annonce de l'affaire, Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 Coups de midi, a réagi et a témoigné sur les réseaux sociaux son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.