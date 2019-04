Christian Quesada fréquentait "de très jeunes filles" : Un ex-ami témoigne

Les témoignages contre Christian Quesada (54 ans) se suivent depuis que RTL a dévoilé qu'il avait été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques. Dimanche 7 avril 2019, 66 Minutes (M6) s'est intéressée à l'affaire et a retracé le parcours de l'ancien champion des 12 Coups de midi.

Dans le cadre du documentaire, l'équipe a notamment interrogé l'un de ses anciens amis proches qui a participé avec lui au jeu Des chiffres et des lettres (dont il avait d'ailleurs été blacklisté). Et il a fait des révélations qui font froid dans le dos. Selon l'homme en question qui souhaite garder l'anonymat, Christian Quesada aimait fréquenter de "très jeunes filles" : "Il ne s'en cachait pas. Il prenait même bien soin de rappeler sur le ton de l'humour qu'il vérifiait toujours que ces filles aient au moins 15 ans et 3 mois. Puisqu'il semblerait qu'en France, ce soit la majorité sexuelle." Des relations que le papa de deux garçons de 9 et 10 ans aurait entretenues alors qu'il était âgé de "29, 30 ans".

L'ex-ami ne s'imaginait toutefois pas que l'ordinateur de Christian Quesada recelait de milliers de photos à caractère pédopornographique. "Je suis vraiment sur le cul parce que là, visiblement, ils ont récupéré des vidéos avec des scènes de viols d'enfants. Le mec, il prend son kiff à regarder des enfants se faire violer, c'est...", ajoute-t-il.

En fin de semaine dernière, des jeunes femmes sont aussi sorties du silence. L'ex-candidate des 12 Coups de midi Émeline et une certaine Adèle, mineure au moment des faits, ont confié à nos confrères de Public qu'elles avaient reçu, bien malgré elles, des clichés des parties intimes de Christian Quesada. Une autre femme prénommée Audrey aurait pu recevoir les mêmes images si elle n'avait pas rejeté la proposition qu'il lui avait préalablement faite de les lui envoyer... "Alors que je prenais de ses nouvelles, il s'est remis à me parler de son kiki tordu et m'a de nouveau proposé une photo. J'ai de nouveau refusé et j'ai coupé les ponts avec lui", a-t-elle notamment expliqué.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.