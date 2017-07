Christian Quesada gagne le Combat des Maîtres : "J'ai pris ma revanche"

Samedi 8 juin, TF1 a diffusé Les 12 Coups : Le combat des maîtres. Sylvain s'est confronté à Christian Quesada, Timothée et Xavier. Et c'est Christian qui a gagné ! Il a réagi à cette victoire chez nos confrères de Télé-Loisirs.

Face à Jean-Luc Reichmann, les maîtres, accompagnés de personnalités telles que Valérie Damidot, Pef, Slimane et Issa Doumbia, ont joué au profit de l'association CéKeDuBonheur, qui oeuvre à améliorer les conditions de vie des enfants et adolescents hospitalisés. Un joli geste donc mais, pour Christian, sa victoire est aussi synonyme de revanche. "On peut dire que j'ai pris ma revanche puisque j'avais perdu lors du précédent prime, Les 12 Coups de Noël. Mais ce que je retiens surtout de cette soirée, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir, au-delà de cette victoire", confie-t-il.

Heureux de jouer au côté de Valérie Damidot, Christian Quesada a ensuite précisé que, pour lui, "le face-à-face final avec Xavier était d'anthologie" et que le candidat reste "LA référence du jeu".

Content d'avoir affronté Christian, Xavier à quant à lui analysé : "J'ai perdu, malheureusement, même si je n'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Face à Christian, ça ne pardonne pas. Il mérite sa victoire. Si j'ai la chance d'être de retour à Noël, j'espère prendre ma revanche."

3,7 millions de téléspectateurs ont suivi ce grand combat, soit 24,1% de part de marché.