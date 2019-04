Christian Quesada "pas clair sur le plan sexuel" : de nouvelles révélations...

Christian Quesada est passé de champion des 12 Coups de midi (TF1) à prédateur sexuel en un rien de temps. Le 25 mars dernier, le candidat a été interpellé, mis en examen, puis écroué pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Jean-Luc Reichmann, l'animateur du jeu de la Une, est tombé des nues en apprenant la nouvelle, alors que Patrice Laffont avait révélé l'avoir prévenu. Information démentie par le principal intéressé... Ce vendredi 19 avril 2019, dans les pages de France Dimanche, Patrice Laffont s'explique.

Rappelons que l'animateur de 79 ans avait reçu dans les années 1980 Christian Quesada dans son émission des Chiffres et des lettres à l'époque diffusée sur Antenne 2. "Je ne le sentais pas, ce type. C'est un emmerdeur, un personnage sulfureux et un manipulateur extraordinaire. Il voulait revenir une nouvelle fois dans l'émission, mais j'ai fini par l'écarter. Il était même blacklisté. J'avais mis une croix définitive et interdit à mes collaborateurs de le reprendre. Pour lui, la porte était fermée", avait lancé Patrice Laffont à nos confrères du Parisien. Et d'assurer qu'il avait prévenu Jean-Luc Reichmann, lequel dit pourtant être "tombé des nues". Sur le plateau de C à vous lundi 15 avril 2019, ce dernier répondu. "Il [Patrice Laffont, NDLR] m'en parle cet été pendant qu'on fait une partie de pétanque, il me dit : 'Ce mec, je ne l'ai jamais senti.' Pardon ? Alors qu'il n'était plus à l'antenne depuis un an et demi. (...) J'ai été interpellé, je me suis dit : 'Bon... Mais pourquoi maintenant ?'", avait-il indiqué, rappelant que Christian Quesada était à l'antenne depuis 2016 et qu'il n'avait eu cette brève conversation avec Patrice Laffont qu'à l'été 2018.

Christian Quesada, "pas clair sur le plan sexuel"

Interviewé par nos confrères de France dimanche, le père d'Axelle Laffont revient sur ses propos. "Je ne vois pas pourquoi je l'aurais prévenu de suppositions totales ! À l'époque, quand Quesada est passé dans Des chiffres et des lettres, je l'ai répété dix fois, il m'avait pas mal ennuyé, mais pour d'autres raisons (...). J'avais entendu quelques bruits disant que ce n'était pas un mec très clair, mais c'est tout", lance-t-il. D'ailleurs, il aurait lancé cette conversation car Jean-Luc Reichmann le "bassinait" avec son candidat. "Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire sur le ton de la plaisanterie : 'Ton Quesada, tu arrêtes de m'en parler car ce n'est pas quelqu'un de très reluisant !' Après, on a repris notre partie de boules, et voilà", poursuit-il.

Et lorsqu'il évoque un personnage "sulfureux", Patrice Laffont se souvient surtout des "bruits sur son compte de la part d'autres candidats". "Un jour, l'un d'eux m'avait dit qu'il n'était pas très clair sur le plan sexuel. Mais il y a tellement de gens qui ne sont pas clairs sexuellement ! Je ne savais pas qu'il en était arrivé à commettre les exactions dont on l'accuse aujourd'hui", conclut l'animateur.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.

L'interview de Patrice Laffont est à retrouver dans le magazine France dimanche, actuellement en kiosques.