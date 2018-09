Christian Quesada plus fort qu'Antoine Griezmann ? Sa déclaration amusante

Ce samedi 8 septembre 2018, TF1 diffuse en prime time Les 12 Coups de la rentrée, une émission au cours de laquelle des personnalités tenteront de remporter de l'argent pour aider des enfants hospitalisés. Jean-Luc Reichmann a profité de cette occasion pour offrir un poste à Christian Quesada (53 ans), le grand champion des 12 Coups de midi éliminé en janvier 2017.

Le papa de Clément (9 ans) et Robin (7 ans) a été choisi pour endosser le rôle d'un professeur et donnera donc des conseils aux personnalités participant au programme, parmi lesquelles Iris Mittenaere, Stéphane Plaza et Valérie Damidot. "Je reviendrai peut-être lors d'autres spéciales. Tout dépendra du public", a-t-il confié à nos confrères de TV Mag.

Christian Quesada a ensuite donné son avis sur les internautes qui se permettent de lui faire des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux et a fait une déclaration qui ne devrait pas passer inaperçue : "Beaucoup disent que je suis un gros fainéant qui ne travaille pas. (...) Je travaille pour le site Mon cartable connecté, qui maintient un lien avec les enfants hospitalisés ou souffrant de phobies scolaires. J'ai été rédacteur en chef du hors-série jeu du Parisien. Mon parcours n'est pas celui d'un candidat, c'est un parcours de vie. Une telle médiatisation reste exceptionnelle. J'ai eu plus de couvertures que Griezmann !"

On attend avec impatience une réaction du joueur des Bleus.