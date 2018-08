Christian Quesada recruté par Jean-Luc Reichmann : Son nouveau projet

Christian Quesada est le plus grand Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1). L'ancien candidat de 53 ans a participé à pas moins de 193 émissions et a remporté plus de 800 000 euros de gains. Un exploit qui lui a valu d'être surnommé "le professeur" par l'animateur du jeu télévisé Jean-Luc Reichmann (57 ans).

Toujours proche de l'auteur du livre Le Maître de midi (édition Les Arènes, sorti le 15 novembre 2017), Jean-Luc Reichmann a pensé à lui pour une mission très spéciale à la rentrée. Comme il l'a annoncé ce vendredi 3 août 2018 dans l'émission, un nouveau prime sera diffusé à la rentrée en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Stéphane Plaza. Et Christian Quesada – présent dans le public des 12 Coups de midi aujourd'hui – a été choisi pour incarner le rôle d'un professeur.

"Se trame pour la rentrée une émission spéciale que nous intitulerons Les 12 Coups de la rentrée. C'est un grand prime time. (...) Est-ce que pour une soirée exceptionnelle (...) vous me feriez le plaisir d'être le professeur de cette grande soirée ? Je vous le demande officiellement", a-t-il demandé Christian Quesada. Sans surprise, ce dernier a confié que ce serait un "grand honneur" et il a accepté cette belle proposition.

Rendez-vous à la rentrée donc pour en savoir un peu plus sur ce nouveau projet.