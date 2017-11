Christian Quesada toujours en couple ? Il répond

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Christian Quesada !

Prochainement, le candidat des 12 Coups de midi (TF1) sortira son premier livre autobiographique Le Maître de midi (aux éditions Les arènes). L'occasion de revenir sur sa descente aux enfers avant sa participation au jeu télévisé. Mais Christian Quesada n'était pas prêt à tout raconter sur sa nouvelle vie. Notamment sur sa compagne qu'il a rencontrée grâce à l'émission.

"Il y a des choses plus personnelles que j'ai décidé d'enlever après le premier jet. Parce que ça ne rentrait pas forcément dans le canevas de ce que je voulais faire paraître. Et puis j'ai toujours été quelqu'un de discret", a confié Christian Quesada dans un premier temps. Et de poursuivre : "La relation que j'ai avec ma compagne depuis un an, je tiens à ce qu'elle reste secrète. De même que je parle peu de mes enfants ou de mon ex-femme."

N'espérez donc pas voir une photo de l'heureuse élue sur les réseaux sociaux !