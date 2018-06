Christian Quesada, un acteur connu pour l'incarner : "Ce sera surprenant"

Grâce à son parcours dans Les 12 Coups de midi (TF1), Christian Quesada est devenu une personnalité du jour au lendemain. Avec 193 participations au compteur et 809 392 euros de gains, sa vie a changé du tout au tout.

Il a notamment pu sortir son livre autobiographique Le Maître de midi (aux éditions Les Arènes, en novembre 2017) ou a fait ses premiers pas d'acteur dans la websérie fantastique Dawn of Crime. Et, prochainement, sa vie sera adaptée au cinéma. S'il y a quelques mois, il ne savait pas vers quelle société de production se tourner, il a aujourd'hui fait son choix comme il l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs.

"Je suis en train de finaliser les droits d'adaptation pour le cinéma, nous explique-t-il. Plusieurs sociétés de production étaient intéressées, et on a pris notre décision. C'est en cours de finalisation d'un point de vue juridique, il n'y a plus qu'une signature à apposer. Le film pourrait sortir en salles fin 2019. C'est un réalisateur connu qui s'en occupera et un acteur très connu qui jouera mon rôle. Mais le pour moment je ne peux pas en dire plus. Quand l'info sortira, elle sera assez surprenante", a-t-il expliqué.

Si Christian Quesada n'a pas souhaité dévoiler l'identité du grand acteur qui l'incarnera, il a admis que l'animateur des 12 Coups de midi Jean-Luc Reichmann pourrait faire une apparition dans le film : "Il fera peut-être un caméo dans son propre rôle, mais rien n'est décidé pour le moment."

En attendant, le public pourra de nouveau retrouver Christian Quesada dans Les 12 Coups de midi prochainement. Une nouvelle annoncée par Jean-Luc Reichmann, lors d'un entretien avec TV Mag : "Nous commencerons par une semaine spéciale, du lundi au vendredi à midi, où les plus grands maîtres des 12 Coups de midi s'affronteront. Le vainqueur retrouvera en finale, un vendredi soir à 20h50, Christian Quesada, le plus grand maître de tous les temps ; Véronique, première femme du jeu, que l'on surnomme affectueusement 'Tata Véro', plus Xavier, qui n'a jamais perdu."