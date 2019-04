Christian Quesada, une autre victime témoigne : "Il était en train de me violer"

Nouveau rebondissement dans l'affaire Christian Quesada. Mélissa, jeune femme de 20 ans, raconte avoir été victime d'attouchements sexuels commis par l'ancien champion des 12 Coups de midi (TF1). Un témoignage qui survient quelques semaines après qu'il a été interpellé, mis en examen puis écroué pour "tentative de corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Mardi 16 avril 2019, Mélissa a raconté sa mésaventure sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

Les faits remontent à janvier 2017, alors que la jeune femme était âgée de 17 ans. Fan de télévision, Mélissa envoie un message à Christian Quesada pour le féliciter de son parcours dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Au mois de juin, l'ancien Maître de midi lui répond et de là s'ensuit une conversation. Mélissa évoque son rêve de participer à Touche pas à mon poste, émission dans laquelle le candidat était invité prochainement. "Il m'a dit : 'J'appelle le producteur et tu viens dès demain, tu auras une place dans le public. Je te paye tout de A à Z, train, hôtel, la nourriture'", se souvient la jeune fille qui avait entre-temps fêté ses 18 ans.

Le hic ? Christian Quesada envoie une photo de lui dans une posture particulière... Jambes nues, il dévoile ses parties intimes moulées dans un caleçon. Très surprise et sous le choc, Mélissa accepte tout de même l'invitation pour assister à l'émission à Paris. Dès son arrivée, le séjour prend une tournure sordide... Le soir même, Christian Quesada l'emmène boire un verre dans un bar et commence à lui "toucher le haut des cuisses". Les serveurs et les autres clients trouvent ce comportement suspect mais ne réagissent pas. Les choses dérapent encore un peu plus à l'hôtel : "Je suis allée à côté de lui allongé et là, il commence à me faire des bisous sur la bouche. Donc choquée, au bout de cinq minutes, je mets ma main devant la bouche et il ose m'enlever la main pour me refaire des bisous. Du coup, sur le coup, je me suis mise à pleurer, je me suis retournée à l'opposé de lui. Il m'a dit : 'T'as pas de quoi pleurer, tu te sens en sécurité avec moi, tu vas réaliser ton rêve, tu vas voir Cyril et Camille'." Loin d'être sereine, Mélissa est lucide : "Il était en train de me violer !"

Il commence à me faire des bisous sur la bouche

Le duo se rend sur le plateau de TPMP et Mélissa saisit l'occasion pour alerter sa mère. "Maman, j'ai peur, je suis en pleurs", lance-t-elle au téléphone. Cette dernière a saisi l'appel à l'aide de sa fille et a, pendant l'émission, joint Christian Quesada pour le mettre en garde. "Ma fille n'est pas venue pour ça !", aurait-elle lancé au champion. "Ma mère lui a bien dit que je devais dormir toute seule le soir à l'hôtel parce qu'il voulait dormir dans le même lit que moi", poursuit Mélissa. Après un selfie dans les loges avec Cyril Hanouna, qui ne se doutait de rien, le duo rejoint l'hôtel. "J'ai pu dormir toute seule mais c'était dur, j'ai passé une sale nuit, se souvient la jeune femme. Il est resté 5 minutes et il est parti de la chambre. Et le lendemain matin, il est venu me chercher à l'hôtel pour me raccompagner à la gare", raconte-t-elle.

Le 1er octobre 2018, Mélissa a déposé plainte contre de Christian Quesada et aujourd'hui, six mois plus tard, alors que le scandale a éclaté, elle s'exprime pour "protéger les autres jeunes filles". "J'ai appris qu'il avait fait ça à des mineures, ça m'a encore plus traumatisée. Moi je venais tout juste d'avoir 18 ans quand les faits se sont passés", conclut-elle. Pour information, Christian Quesada avait déjà été condamné à deux reprises par le passé, en 2001 et en 2009, pour "exhibition sexuelle" et "détention d'images pédopornographiques".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.