Christian Quesada, une présumée victime témoigne : "Il m'a demandé des photos"

Les témoignages se suivent et se ressemblent dans l'affaire Christian Quesada. Aurore (18 ans) est venue s'exprimer dans Touche pas à mon poste (C8), mercredi 10 avril 2019. Elle assure avoir été victime de l'ancien candidat des 12 Coups de midi qui a été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques".

Après que Cyril Hanouna a précisé qu'elle était mineure au moment des faits, Aurore a expliqué comment le papa de deux garçons de 9 et 10 ans était entré en contact avec elle : "J'avais mis un tweet par rapport à lui, parce que j'étais déçue qu'il soit éliminé des 12 Coups de midi. Finalement, il a fini par s'abonner à moi et est venu me parler en message privé."

Au départ, leurs échanges étaient cordiaux. Mais très vite, Christian Quesada – qui a été placé à l'isolement et qui risque gros – lui aurait raconté la désormais fameuse histoire du verglas. Comme à l'ex-candidate des 12 Coups de midi Émeline, l'homme de 54 ans lui aurait expliqué qu'il s'était ouvert le front après avoir glissé sur une plaque de verglas et s'être aussi tordu les parties intimes. Il lui aurait ensuite envoyé des clichés, notamment de son pénis. "J'étais un peu choquée sur le coup. J'ai supprimé la photo, parce que je n'avais pas envie de voir ça plusieurs fois. Je lui ai dit que la deuxième photo n'était pas nécessaire", a expliqué Aurore.

Il a joué sur le fait que je n'avais pas confiance en moi

Christian ne se serait pas arrêté là. Il lui aurait également demandé de lui donner des photos d'elle dénudée : "Il voulait qu'on fasse une sorte d'action ou vérité par messages. Il voulait que je lui envoie des photos de mes pieds, de mon nombril... J'ai refusé, mais c'est comme ça qu'il a procédé. Après, il a joué sur le fait que je n'avais pas confiance en moi. Il a beaucoup appuyé sur ça. (...) Il m'a dit qu'il l'avait fait avec une autre fille et que ça lui avait donné confiance en elle."

Christian Quesada se serait finalement excusé et lui aurait demandé de garder tout cela pour elle. Si la jeune femme avait raconté cette histoire à quelques amis proches, elle n'en a parlé à ses parents que récemment. "On a peut-être peur qu'on ne nous croie pas. Et j'étais gênée. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner par prévention pour les autres", a-t-elle déclaré pour justifier son silence.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.