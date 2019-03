Christian Spitz (le doc) absent pour ses aînés : "Il fallait crever l'abcès"

Christian Spitz, 68 ans, exerce en tant que pédiatre dans un cabinet du 15e arrondissement de Paris. Pour toute une génération d'auditeurs, il est le Doc qui distillait ses conseils en matière de prévention et de sexualité avec son acolyte Difool, dans l'émission culte Lovin' Fun sur Fun Radio. Père de six enfants, le Doc publie un livre sur la parentalité écrit à quatre mains avec son fils Valentin Spitz, auteur et psychothérapeute. Christian Spitz a longtemps été absent de la vie de ce fils. Le magazine Gala les a réunis dans son dernier numéro, en kiosques le 28 mars 2019.

"Sans avoir envie de rentrer dans les détails, disons qu'il n'y a pas eu de ma part de refus, mais que la reconnaissance de Valentin est venue tardivement", résume Christian Spitz. Longtemps, ce père n'a été qu'une voix à la radio. Valentin a 16 ans quand sa colère le submerge : "Je l'entends sur RMC animer une émission sur la Saint-Valentin, et moi, tout adolescent que je suis, je lui envoie un SMS assez atroce, lui demandant comment il peut se regarder dans une glace, lui qui a un fils dont il n'a rien à faire." S'ensuit une dispute terrible au téléphone : "Il fallait crever l'abcès", reconnaît le Doc. Un dialogue s'est ensuite installé entre un père et son fils.

Auteur de plusieurs ouvrages et psychothérapeute, Valentin Spitz, 33 ans, travaille dans le même cabinet que son père. Ils publient aujourd'hui un livre, Éloge de la parentalité imparfaite chez Flammarion. Pour Valentin, cette énorme dispute dix-huit ans plus tôt est un moment fondateur de sa relation avec son père : "On s'engueule comme jamais, il s'en prend plein la figure, mais malgré tout – et c'est le message que je veux faire passer aux parents –, il tient le choc", se souvient-il à propos de cette dispute.

Six enfants

Dans cette interview, le Doc explique n'avoir jamais vraiment eu le désir d'être père ; il a pourtant six enfants et a appris à être là pour chacun d'eux : "Les histoires font que j'ai été un temps absent pour les premiers, mais j'ai trouvé une place pour chacun. En tout cas, ils sont tous là, présents dans ma vie." La plus jeune a 19 ans, l'aîné en a 40.

C'est en 1992 que le Doc débarque sur les ondes avec Difool pour présenter Lovin' Fun. On y parle de sexe, de contraception et bien sûr de prévention. Des milliers d'ados trouvent enfin des réponses sur des sujets dont on ne parle presque nulle part ailleurs. Lovin' Fun reste à l'antenne jusqu'en 1998. En 2013, Fun Radio relance l'émission. le Doc est de la partie mais claque la porte cinq ans plus tard, déçu par le ton de cette nouvelle mouture et le comportement de son coanimateur avec les auditeurs : "On a fait semblant de les aider", se désolait-il dans Le Parisien en juin 2018.