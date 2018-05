Christie Brinkley : Rencard avec l'avocat de Stormy Daniels

"L'amour n'a pas d'âge", dit le dicton ! Christie Brinkley l'a appliqué ce week-end. Le mannequin de 64 ans a été surprise en plein rencard avec l'homme qui fait trembler la Maison Blanche : l'avocat de l'actrice de films x, Stormy Daniels...

Christie Brinkley et Michael Avenatti se sont rencontrés samedi 12 mai 2018 à l'American Hotel, dans le village de Sag Harbor, à New York. Christie y dînait avec un de ses enfants. Michael Avenatti a rejoint sa table en fin de repas. Les deux stars ont discuté et rigolé, comme en témoigne cette photo publiée par TMZ.com. Avenatti a décrit Christie Brinkley comme une femme "classe, intelligente et très perspicace".

Le site américain s'est interrogé sur les sujets de discussion de Christie Brinkley et Michael Avenatti. Le président Donald Trump a potentiellement été évoqué. L'actrice Stormy Daniels, cliente de Michael Avenatti, a révélé dans les médias les détails de leur relation sexuelle en 2006 ainsi que les manoeuvres de l'entourage du milliardaire pour garder cette liaison secrète.

Christie Brinkley aussi a un passif avec Donald Trump. La maman du mannequin Sailor Brinkley Cook aurait reçu des avances du 45e président des États-Unis (il était alors déjà marié à Melania Trump). Christie Brinkley aurait également décliné une invitation à se rendre à Aspen à bord de l'avion privé de l'homme d'affaires.