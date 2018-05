Christina Aguilera balance sec : Pourquoi elle claque la porte de The Voice US

Longtemps jurée pour The Voice US, émission lors de laquelle elle s'est illustrée au total durant six saisons (sa dernière participation remonte à l'année 2016 pour la 10e édition), Christina Aguilera a profité d'un nouvel entretien avec le magazine Billboard pour confirmer qu'elle ne reviendrait pas dans le célèbre télé-crochet.

Avec beaucoup de franchise, la chanteuse de 37 ans en a ainsi expliqué les raisons : "C'est devenu quelque chose qui ne ressemblait pas à ce pour quoi j'avais signé lors de la première saison... On se rend compte qu'il ne s'agit pas de musique. Tout est question de créer de bons moments de télévision, de créer une histoire... Je ne suis pas dans le business pour être une animatrice de télévision où on me dicte des règles. Surtout en tant que femme : on ne peut pas porter ci, on ne peut pas dire ça. Je me retrouvais dans l'émission à essayer de m'exprimer à travers mes tenues, mon maquillage ou mes coiffures. C'était mon seul échappatoire", a-t-elle confié.

Un nouveau clip sulfureux

"Libérée" de toute contrainte, Christina Aguilera a pu s'investir pleinement dans l'enregistrement de sa nouvelle musique puisque son huitième album, à paraître le 15 juin prochain, s'intitule Liberation. Pour en démarrer la promotion, la maman de Max (10 ans, né de son précédent mariage avec Jordan Bratman) et Summer (3 ans, née de ses amours avec son actuel compagnon Matthew Rutler) a dévoilé jeudi 3 mai le sulfureux clip de son premier extrait, Accelarate, morceau aux intonations hip-hop chanté en featuring avec les rappeurs Ty Dolla $ign et 2 Chainz. Ce nouveau virage lui permettra-t-il d'oublier le flop de Lotus en 2012 ? Les paris sont lancés.