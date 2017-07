Christina Aguilera : Bombesque dans sa piscine ou sobre avec ses enfants

Mardi 4 juillet, les Américains fêtaient l'Indépendance de différentes façons, souvent en famille, parfois entre amis. La chanteuse Christina Aguilera était entourée de son clan et elle a fièrement affiché son patriotisme... en maillot de bain.

Sur Instagram, la chanteuse de 36 ans a posté une série de clichés d'elle, torride dans un maillot de bain une-pièce aux couleurs de son pays, bleu, blanc et rouge. La star, à la silhouette fortement amincie, resplendissait dans sa piscine ! L'interprète de Hurt, dont le retour dans les bacs est attendu comme l'Arlésienne par ses fans, a aussi posté des photos d'elle, plus sobre, avec son mari Matthew Rutler et ses enfants, la petite Summer Rain (3 ans en août) et Max (9 ans), son fils né de son précédent mariage avec Jordan Bratman, qui a bien grandi !

Christina Aguilera doit aussi faire son retour au cinéma puisqu'elle est attendue dans le film Zoe, en partie tourné à Montréal en mai dernier.