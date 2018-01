Christina Aguilera en roue libre sur les injections, ses lèvres très retouchées

Christina Aguilera a bien changé. D'ordinaire très discrète, la chanteuse de 37 ans s'est affichée en public à deux reprises au cours des dix derniers jours. La première fois, c'était le 16 janvier 2018 pour se rendre à la présentation de la collection automne-hiver 2017-2018 de Stella McCartney, à Pasadena. Coiffée d'un chapeau et cachée derrières ses lunettes, l'interprète de Beautiful était accompagnée de son chéri Matt Rutler pour prendre la pose devant les photographes.

La seconde fois, c'était hier (mercredi 24 janvier) lors d'une soirée avec des amis. Aperçue dans le restaurant Craig's, à West Hollywood, la star américaine s'est ensuite rendue au bar Roger Room pour siroter quelques verres avant de repartir sous le flash des paparazzi.

Ces deux sorties presque inhabituelles tellement elles sont rares n'ont pas manqué d'attirer l'attention des fans, qui ont été nombreux à relever un changement chez la belle blonde. En effet, Christina Aguilera a visiblement retouché sa lèvre supérieure, autrefois naturellement fine. Trop peut-être ? "Oh mon Dieu, arrête les injections, tu étais très belle", "Plus d'injections, tes lèvres étaient parfaites avant, tu n'en as pas besoin", "Dommage qu'elle n'ait pas gardé ses magnifiques lèvres", lit-on sur Twitter. Du moment que la principale intéressée aime son visage...

En novembre dernier, les changements physiques de Christina Aguilera avaient déjà fait l'objet de rumeurs lorsque la vedette de la pop avait publié un cliché où ses lèvres étaient plus gonflées qu'à l'ordinaire. Depuis, Xtina a vidé son compte Instagram et a annoncé que son nouvel album était bel et bien en préparation.