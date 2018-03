Christina Aguilera : Le "coeur brisé" par son crush... homosexuel

Dans l'émission RuPaul's Drag Race: Untucked, où elle était invitée pour aider les juges dans la compétition de drag queens, Christina Aguilera a été interrogée sur son ancienne chanson Infatuation, que l'on peut entendre sur le disque Stripped, paru en 2002. Une chanson qui parle d'un beau Latino qui l'obsédait...

Christina Aguilera en a dit un peu plus sur l'homme en question dans la chanson, précisant qu'il était gay. "J'en ai eu le coeur brisé car j'ai découvert qu'il jouait dans votre équipe, pas dans la mienne", a-t-elle confié. Alors que la drag queen Vanessa Vanjie Mateo lui faisait remarquer qu'il allait sans doute voir son intervention et donc être "fâché" en comprenant qu'il était visé par la chanson, la star a rétorqué : "Meuf, j'espère bien !" La chanteuse de 37 ans a aussi révélé que dans Fighter, tirée du même album, elle visait également un autre homme qui a abusé moralement d'elle, l'a trahie et dont elle dit qu'il "le mérite"...

Christina Aguilera est aujourd'hui mariée à Matthew Rutler, avec qui elle a eu une petite Summer Rain (bientôt 4 ans). Elle est aussi la maman de Max (10 ans), né de son précédent mariage avec Jordan Bratman.