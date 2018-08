Christina Aguilera plus pulpeuse : Attendrait-elle son troisième enfant ?

La star de 37 ans a fait son grand retour avec un nouvel album intitulé Liberation au printemps dernier. En plus de faire la promotion de ce nouvel opus sur différents plateaux de télévision, l'ancienne jurée de The Voice US est en pleine préparation d'une future tournée américaine, après plus de dix ans loin de la scène. Lors de ses multiples apparitions publiques, l'interprète de Beautiful a affiché un style streetwear à base de sweat-shirts, vestes et manteaux XXL. Il n'en fallait pas plus que des rumeurs de grossesse fassent leur apparition.

Une rumeur difficile à croire

Le site américain RadarOnline cite une source affirmant que la mère de Max (10 ans) et Summer (bientôt 4 ans) attend bel et bien un nouvel enfant, alors que des rumeurs avançaient quelques semaines avant ça que cette prise de poids était liée à une rupture avec son fiancé, Matt Rutler. Alors, célibataire et boulimique ou heureuse en mariage et enceinte ? À en croire ses récentes publications sur Instagram, celle qui a vu son poids fluctuer au fil des années, pourrait simplement être épanouie personnellement et professionnellement.